ua en ru
Сб, 03 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Самолеты, дроны и агенты спецслужб: в США раскрыли детали операции по захвату Мадуро

США, Суббота 03 января 2026 19:50
UA EN RU
Самолеты, дроны и агенты спецслужб: в США раскрыли детали операции по захвату Мадуро Фото: начальник Объединенного комитета начальников штабов Пентагона генерал Дэн Кейн (Getty Images)
Автор: Антон Корж, Милан Лелич

США привлекли к операции по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро 150 самолетов и вертолетов при поддержке военно-морских сил, дронов и других средств. Только один вертолет США был подбит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Объединенного комитета начальников штабов Пентагона генерала Дэна Кейна.

По словам Кейна, с 20 различных военных баз США было привлечено более 150 самолетов и вертолетов. Их поддерживали ВМС США, дроны, "другие военные средства" и спецслужбы.

Венесуэльскую противовоздушную оборону "подавили" рядом средств, чтобы вертолеты с десантом могли пролететь. Пришлось даже открывать огонь, когда во время подлета к цели вертолеты попали под обстрел.

"Когда вертолеты приблизились к цели, по ним был открыт огонь, и они ответили подавляющим ответным огнем", - отметил Кейн.

Генерал добавил, что подбить смогли только один вертолет, но он самостоятельно вернулся на базу. Операция стала возможной, поскольку спецслужбы США месяцами тщательно следили за Мадуро, его перемещениями и образом жизни.

Не президент

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что диктатор Мадуро не считается легитимным президентом страны. Его не признают таковым ни США, ни Европа и другие демократические страны.

"Николас Мадуро имел возможности избежать этого. Ему предоставлялись очень, очень, очень щедрые предложения. Но он решил поиграть, результат мы видим", - отметил он, объясняя причины начала операции.

Атака на Венесуэлу и захват Мадуро

Напомним, что ночью со 2 на 3 января Соединенные Штаты провели операцию в Каракасе - столице Венесуэлы. Проведение операции подтвердил президент США Дональд Трамп, заявив о захвате венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Также американский президент показал первое фото Мадуро после захвата.

Венесуэльскому диктатору и его жене Силии Флорес уже выдвинули обвинения в Южном округе Нью-Йорка - заговор с целью наркотерроризма, заговор по импорту кокаина в США и многое другое. Что касается самой Венесуэлы, СМИ считали, что ситуация там может пойти тремя путями, но Трамп уже заявил - США будут управлять Венесуэлой до передачи власти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Венесуэла Николас Мадуро
Новости
Трамп о Путине: он убивает слишком много людей
Трамп о Путине: он убивает слишком много людей
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем