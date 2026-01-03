Самолеты, дроны и агенты спецслужб: в США раскрыли детали операции по захвату Мадуро
США привлекли к операции по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро 150 самолетов и вертолетов при поддержке военно-морских сил, дронов и других средств. Только один вертолет США был подбит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Объединенного комитета начальников штабов Пентагона генерала Дэна Кейна.
По словам Кейна, с 20 различных военных баз США было привлечено более 150 самолетов и вертолетов. Их поддерживали ВМС США, дроны, "другие военные средства" и спецслужбы.
Венесуэльскую противовоздушную оборону "подавили" рядом средств, чтобы вертолеты с десантом могли пролететь. Пришлось даже открывать огонь, когда во время подлета к цели вертолеты попали под обстрел.
"Когда вертолеты приблизились к цели, по ним был открыт огонь, и они ответили подавляющим ответным огнем", - отметил Кейн.
Генерал добавил, что подбить смогли только один вертолет, но он самостоятельно вернулся на базу. Операция стала возможной, поскольку спецслужбы США месяцами тщательно следили за Мадуро, его перемещениями и образом жизни.
Не президент
Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что диктатор Мадуро не считается легитимным президентом страны. Его не признают таковым ни США, ни Европа и другие демократические страны.
"Николас Мадуро имел возможности избежать этого. Ему предоставлялись очень, очень, очень щедрые предложения. Но он решил поиграть, результат мы видим", - отметил он, объясняя причины начала операции.
Атака на Венесуэлу и захват Мадуро
Напомним, что ночью со 2 на 3 января Соединенные Штаты провели операцию в Каракасе - столице Венесуэлы. Проведение операции подтвердил президент США Дональд Трамп, заявив о захвате венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Также американский президент показал первое фото Мадуро после захвата.
Венесуэльскому диктатору и его жене Силии Флорес уже выдвинули обвинения в Южном округе Нью-Йорка - заговор с целью наркотерроризма, заговор по импорту кокаина в США и многое другое. Что касается самой Венесуэлы, СМИ считали, что ситуация там может пойти тремя путями, но Трамп уже заявил - США будут управлять Венесуэлой до передачи власти.