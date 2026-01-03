Самолеты, дроны и агенты спецслужб: в США раскрыли детали операции по захвату Мадуро

США привлекли к операции по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро 150 самолетов и вертолетов при поддержке военно-морских сил, дронов и других средств. Только один вертолет США был подбит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Объединенного комитета начальников штабов Пентагона генерала Дэна Кейна.

По словам Кейна, с 20 различных военных баз США было привлечено более 150 самолетов и вертолетов. Их поддерживали ВМС США, дроны, "другие военные средства" и спецслужбы.

Венесуэльскую противовоздушную оборону "подавили" рядом средств, чтобы вертолеты с десантом могли пролететь. Пришлось даже открывать огонь, когда во время подлета к цели вертолеты попали под обстрел.

"Когда вертолеты приблизились к цели, по ним был открыт огонь, и они ответили подавляющим ответным огнем", - отметил Кейн.

Генерал добавил, что подбить смогли только один вертолет, но он самостоятельно вернулся на базу. Операция стала возможной, поскольку спецслужбы США месяцами тщательно следили за Мадуро, его перемещениями и образом жизни.

Не президент

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что диктатор Мадуро не считается легитимным президентом страны. Его не признают таковым ни США, ни Европа и другие демократические страны.

"Николас Мадуро имел возможности избежать этого. Ему предоставлялись очень, очень, очень щедрые предложения. Но он решил поиграть, результат мы видим", - отметил он, объясняя причины начала операции.