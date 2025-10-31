ua en ru
Зеленский ответил на заявления РФ об окружении Покровска: что говорит президент

Украина, Пятница 31 октября 2025 13:53
UA EN RU
Зеленский ответил на заявления РФ об окружении Покровска: что говорит президент Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Офис президента)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные удерживают позиции в Покровске. По состоянию на сегодня ситуация в городе сложная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время брифинга для журналистов.

Президент отметил, что в Покровске нет окружения украинских военных. По его словам, ситуация на этом направлении остается сложной, однако контролируемой

"В Покровске нет окружения наших бойцов, ситуация сложная, но контролируемая", - подчеркнул Зеленский

Ситуация на фронте

На прошлой неделе, российский диктатор Владимир Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войск, где его заверили, что на некоторых направлениях украинские войска якобы попали в окружение.

Речь шла о Покровском и Купянском направлениях.

В тот же день украинский президент Владимир Зеленский опроверг эти заявления, назвав их "полной ложью". 28 октября ВСУ также официально опровергли сообщения России об окружении Купянска.

Но уже в эту среду, 29 октября, Путин снова заявил о якобы окружении Купянска. Диктатор выразил желание пригласить иностранных журналистов в город, чтобы они все увидели собственными глазами.

Вечером того же дня украинские военные сообщили, что в Купянске и его окрестностях идут тяжелые бои. Заявления РФ о якобы окружении украинских войск они назвали "выдумкой и фантазией".

Стоит отметить, что вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на заявления РФ о "блокировании" Покровска и Купянска.

Подробнее о том, какая сейчас ситуация по разным направлениям фронта, можно узнать в обновленном отчете Генерального штаба ВСУ.

Потери россиян

Стоит отметить, что украинские воины наносят войскам врага ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.

В целом потери российских захватчиков за минувшие сутки составили почти тысячу человек.

Также украинские воины обезвредили значительное количество вражеской техники.

