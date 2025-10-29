ua en ru
Выдумки и фантазии. В ВСУ опровергли заявление Путина о якобы окружении Купянска

Украина, Среда 29 октября 2025 16:32
UA EN RU
Выдумки и фантазии. В ВСУ опровергли заявление Путина о якобы окружении Купянска Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы окружении Купянска является "выдумкой и фантазией". В него не поверят даже сами россияне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Группировки объединенных сил.

Украинские защитники сообщили, что в Купянске и его окрестностях идут тяжелые бои, оккупанты пытаются закрепиться в северной части города.

"Впрочем, любые заявления об "окружении" там украинских войск являются выдумкой и фантазией, которая не опирается ни на какие фактические данные на местах", - говорится в заявлении.

Бойцы ВСУ также посмеялись над российским диктатором, и отметили, что в его ложь не поверят даже "его верная аудитория и российские элиты".

"Если бы российский диктатор Владимир Путин не был военным преступником, можно было бы выразить сожаление, что на старости лет он в очередной раз вынужден выставлять себя на посмешище и повторять за собственными генералами ложь", - пишут украинские военные.

Заявления РФ об окружении войск ВСУ

Напомним, сегодня, 29 октября, российский диктатор сделал абсурдное заявление о якобы окружении Купянска. Он выразил желание пригласить иностранных журналистов в город, чтобы они все увидели собственными глазами.

Ранее, 26 октября, Путина во время совещания с военными заверили, что на нескольких направлениях ВСУ попали в окружение россиян. Известно, что речь шла о Покровском и Купянском направлениях.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский опроверг эту информацию. Вчера, 28 октября, в ВСУ также опровергли заявления российских захватчиков об окружении Купянска.

Отметим, украинские защитники сообщили, что ситуация в районе Покровской агломерации остается сложной. Россияне пытаются окружить город, ведут штурмовые действия, применяют дроны и КАБы в попытках прервать логистику Сил обороны.

