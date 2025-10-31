ua en ru
Пт, 31 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Враг потерял 970 военных и более 850 единиц техники, - данные Генштаба ВСУ

Украина, Пятница 31 октября 2025 07:25
UA EN RU
Враг потерял 970 военных и более 850 единиц техники, - данные Генштаба ВСУ Иллюстративное фото: уничтоженная российская техника (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Украинские войска продолжают наносить значительные потери российским силам на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ, который ежедневно отчитывается о боевых потерях противника.

Так, за последние сутки, 30 октября 2025 года, украинские защитники уничтожили около 970 российских военных. Таким образом, общие боевые потери оккупантов в живой силе за весь период войны составляют примерно 1 141 830 человек.

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 30 октября, украинские воины ликвидировали:

  • 5 российских танков;
  • 5 боевых бронированных машин;
  • 39 артиллерийских систем;
  • 2 РСЗО;
  • одно средство ПВО;
  • 648 БпЛА оперативно-тактического уровня.

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года по 31 октября 2025 года ориентировочно составляют:

  • танки: 11 310 (+5);
  • боевые бронированные машины: 23 519 (+5);
  • артиллерийские системы: 34 128 (+39);
  • РСЗО: 1 533 (+2);
  • средства ПВО: 1 233 (+1);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня: 76 355 (+648);
  • крылатые ракеты: 3 917 (+37);
  • автомобильная техника и автоцистерны: 66 111 (+118)

Эти данные свидетельствуют о стабильно высоких потерях российских сил, несмотря на значительные ресурсы и технику, которые они продолжают задействовать в боевых действиях.

Потери включают как раненых и убитых, так и уничтоженную технику, что подчеркивает системные проблемы российской армии в ведении боевых операций.

Враг потерял 970 военных и более 850 единиц техники, - данные Генштаба ВСУ

Напомним, 30 октября украинские подразделения успешно отражали попытки врага продвинуться на нашу территорию, нанося удары по позициям оккупантов.

За минувшие сутки российские войска совершили два ракетных и 59 авиаударов, выпустив 53 ракеты и 105 управляемых бомб, использовали 4208 дронов-камикадзе и провели 3003 обстрела украинских позиций и населенных пунктов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Войска РФ Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Дело Кудрицкого. Как экс-глава "Укренэрго" оказался в суде и в чем его подозревают
Дело Кудрицкого. Как экс-глава "Укренэрго" оказался в суде и в чем его подозревают
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине