Враг потерял 970 военных и более 850 единиц техники, - данные Генштаба ВСУ
Украинские войска продолжают наносить значительные потери российским силам на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ, который ежедневно отчитывается о боевых потерях противника.
Так, за последние сутки, 30 октября 2025 года, украинские защитники уничтожили около 970 российских военных. Таким образом, общие боевые потери оккупантов в живой силе за весь период войны составляют примерно 1 141 830 человек.
Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 30 октября, украинские воины ликвидировали:
- 5 российских танков;
- 5 боевых бронированных машин;
- 39 артиллерийских систем;
- 2 РСЗО;
- одно средство ПВО;
- 648 БпЛА оперативно-тактического уровня.
Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года по 31 октября 2025 года ориентировочно составляют:
- танки: 11 310 (+5);
- боевые бронированные машины: 23 519 (+5);
- артиллерийские системы: 34 128 (+39);
- РСЗО: 1 533 (+2);
- средства ПВО: 1 233 (+1);
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 76 355 (+648);
- крылатые ракеты: 3 917 (+37);
- автомобильная техника и автоцистерны: 66 111 (+118)
Эти данные свидетельствуют о стабильно высоких потерях российских сил, несмотря на значительные ресурсы и технику, которые они продолжают задействовать в боевых действиях.
Потери включают как раненых и убитых, так и уничтоженную технику, что подчеркивает системные проблемы российской армии в ведении боевых операций.
Напомним, 30 октября украинские подразделения успешно отражали попытки врага продвинуться на нашу территорию, нанося удары по позициям оккупантов.
За минувшие сутки российские войска совершили два ракетных и 59 авиаударов, выпустив 53 ракеты и 105 управляемых бомб, использовали 4208 дронов-камикадзе и провели 3003 обстрела украинских позиций и населенных пунктов.