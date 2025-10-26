ua en ru
Путину доложили о новом "окружении" ВСУ на нескольких направлениях

Россия, Воскресенье 26 октября 2025 09:52
Путину доложили о новом "окружении" ВСУ на нескольких направлениях Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российский диктатор Владимир Путин провел совещание в одном из пунктов управления объединенной группировки войск. Там его заверили, что на нескольких направлениях ВСУ попали в окружение россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Российские СМИ сообщили, что Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Там он провел совещание с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым и командующими группировками, которые доложили о ситуации на линии соприкосновения.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что, по данным российских командующих, на Купянском направлении в окружении находится до 5 тысяч военных ВСУ, а на Красноармейском - 5,5 тысяч военных.

Ситуация на фронте

Заметим, как ранее было известно, по состоянию на 22:00 25 октября на фронте в течение суток произошло более полутора сотен боевых столкновений.

Больше всего - на Покровском направлении.

На Константиновском направлении было зафиксировано 21 боевое столкновение, на Александровском - 15, а на Лиманском россияне 11 раз пытались прорвать Силы Обороны.

В то же время, накануне стало известно, что ВСУ освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области. В результате большинству оккупантов нанесены непоправимые потери, часть взята в плен.

Кроме того, стоит отметить, что враг за последние сутки на фронте потерял 900 оккупантов и более 80 единиц автотехники.

Украинские защитники продолжают держать оборону и наносить потери противнику.

