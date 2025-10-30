ua en ru
Сырский отреагировал на заявления РФ о "блокировке" Покровска и Купянска

Украина, Четверг 30 октября 2025 13:17
Сырский отреагировал на заявления РФ о "блокировке" Покровска и Купянска Фото: главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский (t.me osirskiy)
Автор: Карина Левицкая

На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. Вражеская пехота пытается закрепиться в городской застройке, избегая прямых столкновений, а украинские силы проводят ударно-поисковые действия и совершенствуют оборонительные позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского.

"Противник наращивает активность в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Поэтому снова побывал на этом важном направлении", - отметил Сырский.

На фоне этого он встретился с командирами армейских корпусов, воинских частей и подразделений, сдерживающих численно превосходящее вражеское нашествие.

Блокирования Сил обороны Украины нет

Сырский рассказал, что сегодня заслушал доклады о текущей обстановке, имеющихся потребностях, выслушал предложения. Ситуация, по его словам, сложная, но заявления российской пропаганды о якобы "блокировании" Сил обороны Украины в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности.

"Вместе с тем, в Покровске вражеская пехота, избегая боестолкновений, накапливается в городской застройке, меняет места пребывания, поэтому первоочередная задача - выявить ее и уничтожить", - добавил он.

Главнокомандующий подчеркнул, что в таких условиях крайне важна качественная работа наших разведывательных и ударных дронов.

"Кроме БпС, в городе проводят ударно-поисковые действия и выполняют задачи для ликвидации противника группы ДШВ, штурмовых полков, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции Украины и другие", - добавил он.

Он также отметил, что военные работают над усилением устойчивости обороны на Покровском направлении.

Сырский обратился к командирам

"Здесь важны: качественное взаимодействие между подразделениями, обеспечение их всем необходимым, в том числе в соответствии с дополнительными потребностями; четкое и скоординированное выполнение поставленных задач. Каждый командир, независимо от уровня, должен организовать качественное выполнение задач. Строго предупредил командиров о недопущении безответственности. За это буду принимать жесткие меры вплоть до снятия с должностей", - подчеркнул Сырский.

Он также отдал необходимые распоряжения, а в контексте улучшения логистики отдельно определил задачи по усилению защиты маршрутов обеспечения и эвакуации.

"Также принят ряд других решений. Все решения принимаются оперативно. В их основе лежит соблюдение разумного баланса между целями и возможностями. Но приоритет - сохранение жизни наших воинов", - подчеркнул главнокомандующий.

Добропольская операция

Сырский отдельно отметил, что продолжается Добропольская операция. По состоянию на сегодня, по его данным, штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись еще от 200 м до 550 м.

Всего за время этой операции освобождено 186.8 км² украинской территории, 246.8 км² - зачищено от ДРГ противника.

"Спасибо всем солдатам, сержантам и офицерам, которые бьют врага, профессионально выполняя свои задачи. Сдерживаем врага всеми доступными методами. Работаем дальше для общей цели", - подытожил он.

Потери врага

Тем временем украинские воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.

Потери российских захватчиков только за минувшие сутки составили почти тысячу человек. Однако несмотря на колоссальные потери россияне до сих пор пытаются показать победу в Украине.

Так, вчера, 29 октября, оккупанты попытались вывесить флаг в Покровске, пытаясь подать это как символическую "победу", однако украинские войска оперативно остановили их действия.

Между тем украинские военные показали вероятный план противника по окружению Покровской агломерации.

