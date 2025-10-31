Бои продолжаются на десяти направлениях: сводка Генштаба о ситуации на фронте

На фронте продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки украинские воины отбили более 130 атак, уничтожив сотни дронов и десятки единиц техники противника.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

"Начались 1346-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 132 боестолкновения", - отметили в штабе.

По данным военных, вчера противник нанес три ракетных и 88 авиационных ударов, применил 66 ракет и сбросил 168 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, совершил 4739 обстрелов, в том числе 122 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6725 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов: Великий Бурлук, Подсреднее Харьковской области; Константиновка, Николаевка Донецкой области; Железнодорожное, Новоуспеновское, Орехов Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боестолкновения. Враг нанес 10 авиационных ударов, сбросил 22 управляемые бомбы, совершил 200 обстрелов, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды штурмовал позиции наших подразделений вблизи Фиголевки и в сторону Колодязного.

На Купянском направлении вчера состоялось 13 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Степной Новоселовки и в сторону Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи Шандриголово, Нововодяного, Заречного и в сторону населенного пункта Коровий Яр.

На Славянском направлении наши воины остановили десять атак противника в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Звановки.

На Краматорском направлении оккупанты совершили одну атаку в сторону Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак в районах Щербиновки, Петровки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Новоторецкое, Родинское, Новоэкономическое, Чунишино, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и Филиал.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил 17 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вербовое, Степное, Новогригорьевка и Нововасильевское.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе населенного пункта Успеновка.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения - противник пытался продвинуться в районе Лобкового.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три атаки врага.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.