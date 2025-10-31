Бои продолжаются на десяти направлениях: сводка Генштаба о ситуации на фронте
На фронте продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки украинские воины отбили более 130 атак, уничтожив сотни дронов и десятки единиц техники противника.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
"Начались 1346-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 132 боестолкновения", - отметили в штабе.
По данным военных, вчера противник нанес три ракетных и 88 авиационных ударов, применил 66 ракет и сбросил 168 управляемых авиационных бомб.
Кроме этого, совершил 4739 обстрелов, в том числе 122 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6725 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов: Великий Бурлук, Подсреднее Харьковской области; Константиновка, Николаевка Донецкой области; Железнодорожное, Новоуспеновское, Орехов Запорожской области; Казацкое Херсонской области.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боестолкновения. Враг нанес 10 авиационных ударов, сбросил 22 управляемые бомбы, совершил 200 обстрелов, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг дважды штурмовал позиции наших подразделений вблизи Фиголевки и в сторону Колодязного.
На Купянском направлении вчера состоялось 13 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Степной Новоселовки и в сторону Песчаного и Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи Шандриголово, Нововодяного, Заречного и в сторону населенного пункта Коровий Яр.
На Славянском направлении наши воины остановили десять атак противника в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Звановки.
На Краматорском направлении оккупанты совершили одну атаку в сторону Ступочек.
На Константиновском направлении враг совершил 15 атак в районах Щербиновки, Петровки, Яблоновки и Русиного Яра.
На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Новоторецкое, Родинское, Новоэкономическое, Чунишино, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и Филиал.
На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил 17 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вербовое, Степное, Новогригорьевка и Нововасильевское.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе населенного пункта Успеновка.
На Ореховском направлении произошло два боестолкновения - противник пытался продвинуться в районе Лобкового.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три атаки врага.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери россиян
Украинские воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.
В целом потери российских захватчиков за минувшие сутки составили почти тысячу человек.
Также украинские воины обезвредили пять танков, пять боевых бронированных машин, 39 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, средство противовоздушной обороны, 648 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 37 ракет, 118 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.