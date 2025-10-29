ua en ru
Главная » Новости » В мире

Путин выступил с абсурдным заявлением о Покровске и Купянске: что выдумал диктатор

Среда 29 октября 2025 15:10
Путин выступил с абсурдным заявлением о Покровске и Купянске: что выдумал диктатор Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российский диктатор Владимир Путин выступил с абсурдным заявлением о желании пригласить журналистов иностранных СМИ в Покровск и Купянск, чтобы якобы продемонстрировать окружение украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора.

"Я обсуждал этот вопрос и с командующими соответствующих группировок. Они не против того, чтобы запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов. Чтобы они зашли и собственными глазами увидели, что там происходит", - заявил Путин.

Он также отметил, что якобы обсуждал с командующими вопрос остановки боевых действий, и они одобрили такое решение.

Россия заявила об окружении войск ВСУ

Напомним, в воскресенье, 26 октября, Путин провел совещание в одном из пунктов управления объединенной группировки войск. Там его заверили, что на нескольких направлениях ВСУ попали в окружение россиян. Известно, что речь шла о Покровском и Купянском направлениях.

В тот же день украинский президент Владимир Зеленский опроверг эту информацию. Вчера, 28 октября, в ВСУ также опровергли заявления России об окружении Купянска.

Между тем украинские защитники отмечают, что ситуация в районе Покровской агломерации остается сложной. Оккупанты действительно пытаются окружить город, ведут штурмовые действия, применяют дроны и КАБы в попытках прервать логистику Сил обороны.

Самой сложной является ситуация на юге от Покровска, ведь там россияне активно пытаются превратить населенный пункт Зверево в "серую зону".

Также военные показали вероятный план противника по окружению Покровской агломерации. Для реализации замысла враг задействовал около 11 тысяч человек.

Покровск Купянск Вторжение России в Украину
