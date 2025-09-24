Зеленский: обсудили с Трампом несколько перспективных идей для мира

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

Глава государства констатировал продуктивную встречу с Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН и выразил благодарность президенту США за такую возможность.

Президент также высоко оценил встречу первых леди стран Мелании Трамп и Елены Зеленской, во время которой обсуждалась судьба похищенных Россией украинских детей, а также "поддержке наших усилий в защите жизни".

"Мы обсудили несколько перспективных идей для приближения мира, и надеюсь, что они дадут быстрые результаты. В частности, коснулись программы PURL, которая уже хорошо работает, а также потенциальных проектов в рамках этой инициативы", - отметил Зеленский.

Он также поблагодарил президента Дональда Трампа за сильное сотрудничество с США.

"Господин Президент четко понимает ситуацию и хорошо осведомлен обо всех аспектах этой войны. Мы высоко ценим его решимость помочь завершить эту войну", - добавил Зеленский.