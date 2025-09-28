ua en ru
Вс, 28 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Tomahawk для Украины: США обсуждают передачу, но решение за Трампом, - Вэнс

Воскресенье 28 сентября 2025 19:08
UA EN RU
Tomahawk для Украины: США обсуждают передачу, но решение за Трампом, - Вэнс Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

США обсуждают возможность поставок ракет Tomahawk НАТО для передачи Украине. Однако окончательное решение будет принимать президент Дональд Трамп.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

"Вы задали вопрос о Tomahawk. Это вопрос, по которому окончательное решение будет принимать президент... Пусть об этом говорит президент, но я знаю, что мы говорим об этом прямо сейчас", - рассказал Вэнс.

Он добавил, что Трамп будет действовать в интересах США и это основной принцип, который лежит в основное его решений во внешней и оборонной политике.

"Тот же принцип мы будем применять при ответе на вопрос о ракетах Tomahawk", - резюмировал он.

Украина запросила Tomahawk

Напомним, на днях издание WSJ писало, что Трамп в Нью-Йорке проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о готовности снять ограничения на удары дальнобойным оружием по России.

Украинский лидер в свою очередь попросил американского коллегу предоставить крылатые ракеты Tomahawk, которые способны бить на расстояние от 900 до 1500 миль.

По данным WSJ, у Трампа рассматривают возможность предоставление как этих ракет, так и другого оружия большой дальности.

Кроме того, спецпредставитель Трампа Кит Келлог в эфире Fox тоже подтвердил информацию, что Украина запросила Tomahawk.

"Было подтверждено, что президент (Владимир - ред.) Зеленский попросил президента Трампа разрешить получение крылатых ракет Tomahawk... это решение пока не принято, но он об этом просил", - сказал Келлог.

Сам президент Украины не подтвердил, что подавал такой запрос, но намекнул, что много чего есть в предложенной Трампу "мегасделке" на 90 млрд долларов. Он сообщил, что США получили от Украины все детали относительно желаний Киева по вооружению.

"Все это в принципе предусмотрено в нашей большой сделке на 90 млрд долларов, но мы готовы и к отдельным договорам по отдельным видам оружия, включая дальнобойное. Больше я деталей не могу сказать, очень чувствительный вопрос", - сказал Зеленский журналистам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине Джей Ди Вэнс
Новости
Массированная атака РФ на Украину: более 70 раненых, в Киеве погибли медсестра и пациент
Массированная атака РФ на Украину: более 70 раненых, в Киеве погибли медсестра и пациент
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"