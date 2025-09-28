Tomahawk для Украины: США обсуждают передачу, но решение за Трампом, - Вэнс

США обсуждают возможность поставок ракет Tomahawk НАТО для передачи Украине. Однако окончательное решение будет принимать президент Дональд Трамп.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

"Тот же принцип мы будем применять при ответе на вопрос о ракетах Tomahawk", - резюмировал он.

Он добавил, что Трамп будет действовать в интересах США и это основной принцип, который лежит в основное его решений во внешней и оборонной политике.

"Вы задали вопрос о Tomahawk. Это вопрос, по которому окончательное решение будет принимать президент... Пусть об этом говорит президент, но я знаю, что мы говорим об этом прямо сейчас", - рассказал Вэнс.

Украина запросила Tomahawk

Напомним, на днях издание WSJ писало, что Трамп в Нью-Йорке проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о готовности снять ограничения на удары дальнобойным оружием по России.

Украинский лидер в свою очередь попросил американского коллегу предоставить крылатые ракеты Tomahawk, которые способны бить на расстояние от 900 до 1500 миль.

По данным WSJ, у Трампа рассматривают возможность предоставление как этих ракет, так и другого оружия большой дальности.

Кроме того, спецпредставитель Трампа Кит Келлог в эфире Fox тоже подтвердил информацию, что Украина запросила Tomahawk.

"Было подтверждено, что президент (Владимир - ред.) Зеленский попросил президента Трампа разрешить получение крылатых ракет Tomahawk... это решение пока не принято, но он об этом просил", - сказал Келлог.

Сам президент Украины не подтвердил, что подавал такой запрос, но намекнул, что много чего есть в предложенной Трампу "мегасделке" на 90 млрд долларов. Он сообщил, что США получили от Украины все детали относительно желаний Киева по вооружению.

"Все это в принципе предусмотрено в нашей большой сделке на 90 млрд долларов, но мы готовы и к отдельным договорам по отдельным видам оружия, включая дальнобойное. Больше я деталей не могу сказать, очень чувствительный вопрос", - сказал Зеленский журналистам.