"Не изменят ситуацию": Путин сделал смехотворное заявление о Tomahawk для Украины

Американские крылатые ракеты Tomahawk, которые может получить Украина - это мощное и серьезное оружие, но оно якобы "не изменит ситуацию" на поле боя.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Путин заявил во время своего выступления на Валдайском клубе.

Так, комментируя вопрос о возможной поставке ракет Tomahawk Украине, Путин заявил, что это якобы "не современное, но мощное оружие". А также традиционно добавил мантру о том, что поставка ракет Tomahawk якобы "не изменит ситуацию на поле боя".

При этом Путин был вынужден признать, что применение Украиной Tomahawk нанесет России большой ущерб. Но российская противовоздушная оборона якобы будет способна их сбить.

"Могут ли Томагавки нанести нам вред? Могут. Но мы их будем сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО", - заявил он.

Также Путин осмелился заявить, что поставки Украине и применение Tomahawk по России якобы будет означать "совершенно качественно новый этап эскалации" с США и, мол, нанесет "ущерб" отношениям Москвы и Вашингтона.

"Нанесет ли это удар нашим отношениям с США, в которых наметился свет в конце тоннеля? Конечно. Ну как же. Применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно", - заявил диктатор.