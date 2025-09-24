Трамп будет поддерживать Украину до самого конца, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил позитивные сигналы от Дональда Трампа о поддержке Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского Fox News.
Поддержка до конца
"Он показал, что хочет поддерживать Украину до самого конца. Поэтому мы понимаем сейчас, что готовы закончить эту войну как можно скорее. И он хочет, и я хочу, и наш народ хочет", - отметил Зеленский.
По его словам, президент США понимает, что Владимир Путин не намерен завершать войну. Он уверяет всех в своей победе, хотя на самом деле не выигрывает.
Позитивные сигналы
Комментируя заявление Трампа о том, что Украина сможет освободить все свои территории, Зеленский сказал: "Это было для меня сюрпризом, вы правы, я получил очень позитивные сигналы со стороны Трампа и Америки, что они будут с нами до конца войны. Да, посмотрим, но дай Бог, чтобы так и было".
Украинский лидер подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшую поддержку Вашингтона. Он отметил, что для Украины важно, чтобы США и в будущем оставались стратегическим партнером.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может полностью восстановить свою территориальную и потом "пойти еще дальше".
Он уточнил, что восстановление территориальной целостности Украины возможно "со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО".
Зеленский 23 сентября провел про встречу с Трампом на полях Генассамблеи ООН и назвал ее продуктивной.