Украина не может отбить, Россия захватить: Зеленским о том, почему не отдаст Донбасс

Президент Владимир Зеленский заявил, то Украина не может вернуть сейчас свои территории, но и Россия не может победить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Sky News .

В ходе беседы ведущий отметил, что из Белого дома часто слышны заявления о том, что Украина не сможет выиграть войну и стране придется уступить территорию ради мира.

На вопрос, может ли Украина выиграть, Зеленский пояснил, что на данном этапе это означало бы потерю большого количества людей.

"На сегодняшний день это очень сложно и приведет к слишком большим потерям - человеческим жизням. Это действительно трудно. Но что важно, Россия тоже не может добиться на поле боя, поэтому они не побеждают, и мы не проигрываем", - сказал президент.

Также ведущий спросил, почему бы "просто" не отдать Славянск и Краматорск, если приоритет остановить войну и это то, что есть условием.

Зеленский отвечая на вопрос сказал, что это наша территория и странно говорить о том, что Украина должна уходить со своей земли.

Также уход из этих городов означал бы, что Украина оставит 200 тысяч людей под оккупацией, с которыми могут сделать то, что уже происходило на других оккупированных украинских территориях.

"Если мы уйдем с этой территории, как вы сказали, например, из Краматорска, Славянска, в тот же момент 200 тысяч людей, которые сейчас там находятся, окажутся под российской оккупацией. Кто сказал россиянам, что эти люди готовы стать российскими гражданами? А если нет - их будут убивать, отправлять на фронт или сажать в тюрьмы. Они уже делали то же самое в Луганске, в Донецке, в Крыму", - пояснил он.

Резюмируя президент добавил, вопрос сдачи Донбасса это не только красная линия, но еще и линия обороны.