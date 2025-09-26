ua en ru
Tomahawk не будет? СМИ узнали об отказе Трампа продавать ракеты Украине

США, Пятница 26 сентября 2025 21:07
UA EN RU
Tomahawk не будет? СМИ узнали об отказе Трампа продавать ракеты Украине Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент США Дональд Трамп, возможно, до сих пор отказывается передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Однако украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает, что этот вопрос будет решен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Сегодня, 26 сентября, издание сообщило о таком решении американского лидера со ссылкой на информированный источник. Отмечается, что это была единственная система вооружения в списке, которую Трамп не согласился продать странам НАТО от имени Украины.

Украина в течение последнего года несколько раз поднимала вопрос о поставках ракет Tomahawk. Они фигурировали и среди вооружения, которое Киев запросил несколько месяцев назад.

то же время остается неизвестным, касается ли решение Трампа последней просьбы Украины, поскольку в беседе с Зеленским он обещал "работать над этим вопросом".

Tomahawk для Украины

Напомним, Владимир Зеленский во время закрытой встречи с Дональдом Трампом попросил о предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Лидер Украины сказал американскому коллеге, что эти ракеты помогут заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Мы будем над этим работать", - ответил Трамп на просьбу Зеленского, о чем украинский лидер сообщил в одном из интервью.

Бывший президент США Джо Байден ответил отказом на поставки Tomahawk Украине. Ракеты входили в 10-пунктный "План победы" Зеленского. Тогда такой шаг был признан слишком рискованным, поскольку ракеты могли достать до Москвы, что стало бы причиной эскалации конфликта.

Что известно о Tomahawk

Tomahawk - американская дальнобойная крылатая ракета, предназначенная для нанесения ударов по наземным целям с моря и подводных платформ. Она низко летит над поверхностью, что затрудняет ее.обнаружение.

Ракета оборудована турбореактивным (турбовентиляторным) двигателем, инерциальной системой наведения со спутниковой навигацией (GPS) и картографическими подсистемами (TERCOM/DSMAC).

Длина ракеты составляет около 5,55-5,84 м (до ~6,25 м с бустером), диаметр - 0,52 м. Пусковая масса колеблется от 1 300 до 1 600 кг, боеголовка - одиночная юнитарная весом примерно 450 кг или варианты с суббоеприпасами.

На дальность полета Tomahawk влияют модификации - современные Block III/IV способны пролететь около 900 морских миль (~1 600 км).

