Tomahawk не будет? СМИ узнали об отказе Трампа продавать ракеты Украине

Президент США Дональд Трамп, возможно, до сих пор отказывается передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Однако украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает, что этот вопрос будет решен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Сегодня, 26 сентября, издание сообщило о таком решении американского лидера со ссылкой на информированный источник. Отмечается, что это была единственная система вооружения в списке, которую Трамп не согласился продать странам НАТО от имени Украины.

Украина в течение последнего года несколько раз поднимала вопрос о поставках ракет Tomahawk. Они фигурировали и среди вооружения, которое Киев запросил несколько месяцев назад.

то же время остается неизвестным, касается ли решение Трампа последней просьбы Украины, поскольку в беседе с Зеленским он обещал "работать над этим вопросом".