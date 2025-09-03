Зеленский и европейские лидеры завтра проведут разговор с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры проведут телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после встречи "коалиции решительных" в четверг, 4 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Как сообщили в Елисейском дворце, несколько европейских лидеров, включая Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона, позвонят Трампу завтра днем после встречи "коалиции решительных". Главной темой обсуждения будут гарантии безопасности для Украины.
Как отмечается, около 30 лидеров подведут итоги "прогресса переговоров по гарантиям безопасности для Украины как необходимой предпосылки для любого будущего мирного соглашения, а также будут определяться с дальнейшими шагами, чтобы продолжать поддерживать Украину и привлечь Россию к столу переговоров".
Ожидается, что Зеленский прибудет в Париж сегодня вечером.
Напомним, в четверг, 4 сентября, лидеры ряда европейских стран встретятся в Париже для того, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины.
Они соберутся по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона.
Среди них - канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие во встрече, которая состоится в гибридном формате.
Как известно, Макрон и Стармер будут председательствовать на встрече "коалиции решительных" в Елисейском дворце.
В то же время президента США Дональда Трампа могут пригласить присоединиться к встрече "коалиции решительных" дистанционно.
Генсек НАТО Марк Рютте после встречи ждет конкретики относительно гарантий безопасности для Украины.