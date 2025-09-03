Трамп может принять участие во встрече "коалиции решительных" дистанционно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

По словам представителя правительства Германии, страны-участницы встречи так называемой "коалиции решительных" по поддержке Украины, которая состоится завтра в Париже, рассматривают вариант пригласить Трампа принять участие дистанционно

"Я не могу ничего предсказать, но сейчас обсуждается вопрос привлечения президента США", - сказал он.

Как известно, встреча состоится в гибридном формате, некоторые из участников будут присутствовать лично, а другие, в частности канцлер Германии Фридрих Мерц, присоединятся через видеосвязь.