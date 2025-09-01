Макрон и Стармер будут председательствовать на встрече "коалиции решительных" в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг, 4 сентября, будут председательствовать на встрече "коалиции решительных" в Елисейском дворце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

Как отметили в Елисейском дворце, "главы государств и правительств обсудят работу над гарантиями безопасности для Украины, проведенную в течение последних недель, и подведут итоги, которые следует вынести из позиции России, которая упорно отказывается от мира".

Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский также примет участие во встрече, которая состоится в гибридном формате.

Встреча "коалиции желающих"

Напомним, ранее СМИ сообщали, что лидеры ряда европейских стран встретятся в Париже в четверг, 4 сентября, для того, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины.

Ожидается, что те, кто встречался с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа, соберутся в Париже по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. По данным источников Financial Times, они продолжат переговоры на высоком уровне.

Среди них - канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.