ua en ru
Пн, 01 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Макрон и Стармер будут председательствовать на встрече "коалиции решительных" в Париже

Понедельник 01 сентября 2025 17:12
UA EN RU
Макрон и Стармер будут председательствовать на встрече "коалиции решительных" в Париже Фото: премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг, 4 сентября, будут председательствовать на встрече "коалиции решительных" в Елисейском дворце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский также примет участие во встрече, которая состоится в гибридном формате.

Как отметили в Елисейском дворце, "главы государств и правительств обсудят работу над гарантиями безопасности для Украины, проведенную в течение последних недель, и подведут итоги, которые следует вынести из позиции России, которая упорно отказывается от мира".

Встреча "коалиции желающих"

Напомним, ранее СМИ сообщали, что лидеры ряда европейских стран встретятся в Париже в четверг, 4 сентября, для того, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины.

Ожидается, что те, кто встречался с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа, соберутся в Париже по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. По данным источников Financial Times, они продолжат переговоры на высоком уровне.

Среди них - канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Париж Эммануэль Макрон Кир Стармер Гарантии безопасности
Новости
Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям
Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим