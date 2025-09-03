Рютте после Парижа ждет конкретики по гарантиям безопасности для Украины

После встречи европейских лидеров в Париже 4 сентября, или вскоре после нее, стоит ожидать ясности относительно гарантий безопасности для Украины.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на N-TV .

"Это означает, что мы сможем еще интенсивнее взаимодействовать с американской стороной, чтобы увидеть, что они готовы предоставить с точки зрения своего участия в гарантиях безопасности", - заявил Рютте.

По его словам, встреча "Коалиции решительных", которая состоит преимущественно из европейских союзников, состоится завтра, 4 сентября, по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона.

По словам Рютте, гарантии безопасности призваны сдержать Россию от повторного нападения на Украину после окончания войны. Основой этого плана является дальнейшая поддержка украинских вооруженных сил.