Зеленський та європейські лідери завтра проведуть розмову з Трампом

Як повідомили у Єлисейському палаці, кілька європейських лідерів, включаючи Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона, зателефонують Трампу завтра вдень після зустрічі "коаліції рішучих". Головною темою обговорення будуть гарантії безпеки для України.

Як зазначається, близько 30 лідерів підбиють підсумки "прогресу переговорів щодо гарантій безпеки для України як необхідної передумови для будь-якої майбутньої мирної угоди, а також визначатимуться з подальшими кроками, щоб продовжувати підтримувати Україну та залучити Росію до столу переговорів".

Очікується, що Зеленський прибуде до Парижа сьогодні ввечері.