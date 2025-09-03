Зеленський та європейські лідери завтра проведуть розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський та європейські лідери проведуть телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом після зустрічі "коаліції рішучих" у четвер, 4 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Як повідомили у Єлисейському палаці, кілька європейських лідерів, включаючи Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона, зателефонують Трампу завтра вдень після зустрічі "коаліції рішучих". Головною темою обговорення будуть гарантії безпеки для України.
Як зазначається, близько 30 лідерів підбиють підсумки "прогресу переговорів щодо гарантій безпеки для України як необхідної передумови для будь-якої майбутньої мирної угоди, а також визначатимуться з подальшими кроками, щоб продовжувати підтримувати Україну та залучити Росію до столу переговорів".
Очікується, що Зеленський прибуде до Парижа сьогодні ввечері.
Нагадаємо, у четвер, 4 вересня, лідери низки європейських країн зустрінуться у Парижі для того, щоб обговорити гарантії безпеки для України.
Вони зберуться на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона.
Серед них - канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Президент України Володимир Зеленський також візьме участь у зустрічі, яка відбудеться у гібридному форматі.
Як відомо, Макрон та Стармер головуватимуть на зустрічі "коаліції рішучих" у Єлисейському палаці.
Водночас президента США Дональда Трампа можуть запросити доєднатися до зустрічі "коаліції рішучих" дистанційно.
Генсек НАТО Марк Рютте після зустрічі чекає конкретики щодо гарантій безпеки для України.