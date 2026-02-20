ua en ru
Пт, 20 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский: у США и РФ одинаковое требование для Украины по завершению войны

Украина, Пятница 20 февраля 2026 22:43
UA EN RU
Зеленский: у США и РФ одинаковое требование для Украины по завершению войны Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США и РФ давят на Киев, чтобы тот отдал Москве Донбасс в рамках мирного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Читайте также: 10 дней на новый раунд: Зеленский оценил переговоры в Женеве и анонсировал обмен

По словам украинского президента, Вашингтон и Москва давят на Киев, чтобы России отдали Донбасс в рамках любого соглашения о прекращении войны.

"И американцы, и россияне говорят: если вы хотите, чтобы война закончилась завтра, выйдите из Донбасса", - сказал Зеленский.

Переговоры между Украиной и РФ

Напомним, 17-18 февраля в швейцарской Женеве состоялся третий раунд трехсторонних переговоров между делегациями Украины, США и РФ по завершению войны.

Из-за разногласий в вопросах территорий Украине и РФ не удается договориться о мире. В частности, страна-агрессор хочет получить всю Донецкую область, где продвижение оккупантам дается очень трудно.

В то же время Украина хочет, чтобы было заключено безусловное перемирие и любые переговоры отталкивались от текущей линии разграничения.

Во время проведения мирных переговоров Украина и страна-агрессор обсудили идею демилитаризованной зоны на Донбассе, которая предусматривает отсутствие армий обеих стран. Стороны также обсуждали создание зоны свободной торговли в любой возможной демилитаризованной зоне.

Отметим, Зеленский заявлял, что стороны переговоров уже вышли бы на финальный этап, но Россия пытается затянуть переговоры.

Президент Украины также сообщал, что Киев готов к реальным компромиссам, но не к компромиссам ценой независимости и суверенитета страны. По его словам, большим компромиссом Украины является согласие на остановку войны по линии фронта, а требования РФ он назвал "ультиматумом".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Донбасс Война в Украине
Новости
"Иллюзий нет": регионы готовят к ударам РФ по энергетике даже после зимы
"Иллюзий нет": регионы готовят к ударам РФ по энергетике даже после зимы
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"