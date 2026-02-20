Зеленский оценил переговоры в Женеве: есть реальные шансы на достойное завершение войны
Президент Украины Владимир Зеленский после доклада по итогам переговоров в Женеве заявил, что возможности для достойного завершения войны остаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram и комментарий президента журналистам.
Читайте также: Война еще на 3 года? WSJ узнало мнение Европы о переговорах Украины и РФ
Президент рассказал, что получил подробный доклад переговорной группы Украины по итогам встреч в Швейцарии.
"Мы считаем, что реальные возможности завершить войну достойно остаются и может значительно помочь способность мира давить на агрессора, чтобы надежный мир пришел на смену войне", - говорится в его заявлении.
Кроме того, Зеленский поблагодарил украинских переговорщиков за "терпение во всех разговорах с российской стороной", которые он назвал "далеко не всегда простыми и адекватными".
"Важно, что и представители президента США (Дональда Трампа, - ред.) тоже все делают, чтобы переговоры были конструктивными. И Украина их в этом полностью поддерживает: наш вклад всегда только в конструктив", - подчеркнул он.
Результаты переговоров в Женеве
Лидер страны заявил, что есть конструктив на военном направлении. По его словам, участники переговоров признали, что в случае прекращения огня его мониторингом будут заниматься прежде всего США.
Кроме того, Зеленский рассказал о результатах обсуждения гуманитарного трека на политической подгруппе.
"Пока рано говорить о позитиве, но также нашли конструктив, что ближайшие дни определятся с обменом, в каком количестве и когда он может быть. Обмен военнопленных Украины на военнопленных России", - сказал он.
Президент подчеркнул, что в вопросе территорий и Донбасса переговорщикам в Женеве не удалось достичь какого-то согласия.
Приоритеты для следующих переговоров
Президент Украины отметил, что существует договоренность о проведении следующей трехсторонней встречи в течение десяти дней. Он добавил, что она, скорее всего, также состоится в Женеве.
По словам Зеленского, ответы на самые сложные вопросы накануне следующей встречи уже готовы. Он добавил, что определены и приоритеты для переговорной команды для будущей трехсторонней встречи.
"Работаем дальше и для готовности лидеров встречаться и решать то, что пока не решается на уровне команд. Именно лидерский формат может стать во многом решающим, и Украина готова к такому формату", - сказано в его заявлении.
Переговоры в Женеве
Напомним, 17-18 февраля в швейцарской Женеве состоялся третий раунд трехсторонних переговоров между делегациями Украины, США и РФ по завершению войны.
Украине и РФ не удается договориться о мире, поскольку позиции Киева и Москвы в вопросе территорий расходятся. Страна-агрессор хочет получить всю Донецкую область, где продвижение оккупантам дается очень трудно.
В то же время Украина хочет, чтобы было заключено безусловное перемирие и любые переговоры отталкивались от текущей линии разграничения.
Отметим, Зеленский заявлял, что стороны переговоров уже вышли бы на финальный этап, но Россия пытается затянуть переговоры.