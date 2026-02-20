Зеленський: у США та РФ однакова вимога для України щодо завершення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США та РФ тиснуть на Київ, щоб той віддав Москві Донбас в межах мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24 .

За словами українського президента, Вашингтон і Москва тиснуть на Київ, щоб Росії віддали Донбас в межах будь-якої угоди щодо припинення війни.

"І американці, і росіяни кажуть: якщо ви хочете, щоб війна закінчилася завтра, вийдіть з Донбасу", - сказав Зеленський.

Переговори між Украною та РФ

Нагадаємо, 17-18 лютого у швейцарській Женеві відбувся третій раунд тристоронніх переговорів між делегаціями України, США та РФ щодо завершення війни.

Через розбіжності в питаннях територій Україні та РФ не вдається домовитись про мир. Зокрема, країна-агресорка хоче отримати всю Донецьку область, де просування окупантам дається дуже важко.

Водночас Україна хоче, щоб було укладено безумовне перемир'я і будь-які переговори відштовхувалися від поточної лінії розмежування.

Під час проведення мирних переговорів Україна та країна-агресорка обговорили ідею демілітаризованої зони на Донбасі, яка передбачає відсутність армій обох країн. Сторони також обговорювали створення зони вільної торгівлі в будь-якій можливій демілітаризованій зоні.