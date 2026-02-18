Украина и РФ обсудили новый формат вывода войск с Донбасса, - NYT

Во время проведения мирных переговоров Украина и Россия обсудили идею демилитаризованной зоны на Донбассе, которая предусматривает отсутствие армий обеих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Источники издания рассказали, что во время проведения консультаций в последние недели Украина и страна-агрессор обсуждали идею создания демилитаризованной зоны, которую не будет контролировать ни одна из армий.

"Это возрождает предложение, которое было включено в предыдущие мирные планы, в том числе в план из 28 пунктов, выдвинутый администрацией Трампа (президент США, - ред.) в ноябре", - пишет издание.

Отмечается, что с целью облегчения обеим сторонам принятия этой идеи переговорщики также обсуждали создание зоны свободной торговли в любой возможной демилитаризованной зоне.

В то же время NYT отмечает, что сложно будет создать зону свободной торговли на территории, которая будет зажата между двумя армиями.