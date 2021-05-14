Зеленський знову скликає РНБО: що відомо

Засідання РНБО відбудеться о 16:00

Два інформовані джерела підтвердили РБК-Україна, що засідання за участю глави держави відбудеться в п'ятницю, 14 травня о 16:00.

Також співрозмовник видання повідомив, що РНБО планує продовжити санкції стосовно ряду компаній, проти яких були введені обмеження в минулому році. При цьому перелік фігурантів з нового списку санкцій не уточнюється.

В Офісі президента анонсували брифінг за підсумками засідання орієнтовно на 17:30.

Питання територіальної оборони і кібербезпеки

27 квітня Володимир Зеленський під час відвідування позицій української армії поряд з адмінкордоном Криму доручив секретарю Ради нацбезпеки Олексію Данилову організувати наступне засідання РНБО . Пізніше замглави Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив, що таке засідання може відбутися в найближчі тижні, і на ньому планується обговорення питань безпеки і територіальної оборони.

Також сьогодні РНБО може розглянути Стратегію кібербезпеки. За словами Олексія Данилова, Стратегія розроблялася з урахуванням міжнародного досвіду і повинна суттєво посилити кіберзахист країни.

Робота над проектом почалася восени 2020 року. Про готовність документа і винесення його на затвердження на найближчому засіданні РНБО заявила глава служби з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки Наталія Ткачук під час форуму "Україна 30".

Рада нацбезпеки готує законопроект про олігархів

На минулому засіданні 15 квітня Володимир Зеленський доручив РНБО та Антимонопольному комітету зайнятися розробкою "законопроекту про деолігархізацію", метою якого є обмеження впливу олігархічних і фінансових груп в Україні.

Напередодні чергового засідання секретар Ради нацбезпеки, розкрив деякі деталі законопроекту про олігархів. Так, Олексій Данилов заявив, що до списку можуть потрапити 13 осіб, які відносяться до олігархічного середовища.

Засідання РНБО в 2021 році

Починаючи з лютого Рада національної безпеки і оборони збиралася 7 разів. Зазвичай засідання проходять по п'ятницях.

15 квітня був введений пакет санкцій проти 95 компаній і 12 громадян України, причетних до контрабанди. Також таємно обговорювалися питання по Донбасу в зв'язку з загостренням на сході країни.

2 квітня були накладені персональні санкції проти топ-10 українських контрабандистів. Від роботи було відсторонено понад 100 співробітників Державної митної служби.

19 березня РНБО збиралася, щоб затвердити введення санкцій проти 19 компаній, які працюють в сфері користування надрами.

11 березня Рада нацбезпеки затвердила рішення про повернення у власність держави запорізького підприємства "Мотор Січ".

26 лютого прийнято рішення про введення санкцій проти ряду колишніх чиновників і військових (екс-глави СБУ Олександра Якименка, екс-міністра МВС Віталія Захарченка та ін.). Також РНБО доручила Кабміну розробити законопроект про перевірку українців на наявність подвійного громадянства.

19 лютого введено санкції проти народного депутата Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко за фінансування тероризму. РНБО доручила повернути в держвласність частину нафтопроводу "Самара - Західний напрямок", власників якого пов'язують з оточенням Медведчука.

2 лютого затверджено санкції проти соратника Віктора Медведчука - нардепа ОПЗЖ Тараса Козака. Були закриті три його телеканали - "112 Україна", NewsOne і ZIK.