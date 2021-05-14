Сьогодні пройде засідання РНБО, - джерела

Засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) пройде в п'ятницю, 14 травня. На ньому мають затвердити нові санкції.

Про це РБК-Україна повідомили два поінформовані джерела.

Відомо, що засідання заплановане на 16:00 за участю президента Володимира Зеленського.

"Буде продовження санкцій. Проти частини компаній, щодо яких обмеження були введені в минулому році", - уточнив один зі співрозмовників.

Назви фігурантів нового санкційного списку джерела поки не розкривають.

Зазначимо, вчора Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони, ввівши до нього нового міністра енергетики Германа Галущенка.