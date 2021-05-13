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В РНБО завершили розробку Стратегії кібербезпеки

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Київ, Четвер 13 травня 2021 13:23
В РНБО завершили розробку Стратегії кібербезпеки Фото: в Україні скоро можуть схвалити Стратегію кібербезпеки (pixabay.com)
Автор: Ігор Литвиненко

Національний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) завершив розробку Стратегії кібербезпеки України. Незабаром її винесуть на розгляд РНБО.

Про це під час форуму " Україна 30" повідомила голова Служби з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки РНБО Наталія Ткачук.

"Ми очікуємо, що найближчим часом цей проект буде винесено на розгляд Ради національної безпеки і оборони України... Документ є відкритим і в повному обсязі розміщений на сайті РНБО", - заявила Ткачук.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов заявив про початок розробки Стратегії кібербезпеки ще у вересні 2020 року. За його словами, стратегія істотно посилить оборону складову кіберпростору країни.

Також РБК-Україна писало, що минулої осені Кабінет Міністрів посилив кіберзахист об'єктів критичної інфраструктури.

Зазначимо, нещодавно в РНБО заявили, що Україна хоче посилити співпрацю з кібербезпеки з країнами Балтії через російську агресію.

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