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На наступному засіданні РНБО обговорять боротьбу з контрабандою, - Данилов

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 19:30
На наступному засіданні РНБО обговорять боротьбу з контрабандою, - Данилов Фото: Олексій Данилов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони України обговорять боротьбу з контрабандою через державний кордон. На засіданні будуть присутні представники відомств, які контролюють дане питання.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу.

"Розглядалася ситуація пов'язана з пересуванням через державний кордон контрафактних товарів. На наступному засіданні РНБО всі відповідні відомства, які повинні контролювати питання для того, щоб цього ганебного явища не відбувалося, будуть мати відповідні допуски на засідання РНБО", - заявив він.

За його словами, зокрема, особливу увагу буде приділено підприємствам, які працюють на території "Л/ДНР".

"Особисто ми звернули увагу на підприємства, які працюють на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей. На наступному засіданні ті люди, які мають до цього безпосереднє відношення так само будуть відображені у відповідних рішеннях РНБО", - додав він.

Нагадаємо, 11 березня на засіданні РНБО розглядалася контрабанда сигарет з окупованого Донбасу. Тоді Данилов заявив, що влада посилить боротьбу з організованою злочинністю, яка контролює незаконні постачання контрафактних сигарет з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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