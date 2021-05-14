Велике переселення. У Конча-Заспі та Пущі-Водиці проведуть аудит земель: кого виселять

На засіданні Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) 14 травня було піднято питання про продаж земельних ділянок і будівництво будинків в Конча-Заспі і Пущі-Водиці. РНБО доручила провести аудит цих угод.

"Сьогодні ми торкнулися важливе питання - це державні землі і будинки в Конча-Заспі і Пущі-Водиці. Загалом, мова йде про майже 400 гектар заповідної землі і більше ніж 100 державних будівель і дач", - сказав Зеленський.

За його словами, в кінці 2014 року, при колишньому президенті України постановою уряду був затверджений перелік осіб, які мають право на пільгове проживання. "Це, на перший погляд, виглядає непогано, але насправді - легалізувало перебування на цих землях і в резиденціях за дуже символічну плату незрозумілих осіб", - уточнив глава держави.

Серед таких осіб - колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці, які займали високі пости при президентах Віктора Януковича і Петра Порошенка. Деяких з них Зеленський назвав поіменно:

Святослав Піскун - колишній генпрокурор (2002-2003, 2004-2005 і 2007)

Володимир Ландик - колишній нардеп (Партія регіонів);

Дмитро Табачник - міністр освіти і науки часів Януковича (2010-2014);

Раїса Богатирьова - міністр охорони здоров'я часів Януковича (2012-2014)

Геннадій Зубко - віцепрем'єр в урядах Арсенія Яценюка і Володимира Гройсмана (2014 - 2019);

Олександр Ільїн - директор департаменту корпорації "Богдан".

Він підкреслив, що ці та ряд інших людей отримали договори на користування будівлями, зробили там ремонт і їм навіть відшкодували ці витрати в розмірі 50%. "Сьогодні мною поставлено завдання провести повний аудит земель і резиденцій Конча-Заспи і Пущі-Водиці, встановити повний перелік осіб, які там проживають, за яких умов вони отримали це право. Тобто всю необхідну інформацію, після якої нами буде розпочато велике переселення цих народів ", - резюмував глава держави.