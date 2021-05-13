Зеленський провів зміни у складі РНБО: хто отримав крісло

Президент Володимир Зеленський у четвер, 13 травня, видав указ про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони. Глава держави увів до РНБО нового міністра енергетики Германа Галущенка .

Про це йдеться на сайті глави держави .

Указ про введення міністра до складу РНБО набув чинності з дня його опублікування.

"Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Галущенка Германа Валерійовича - міністра енергетики України", - йдеться в тексті указу президента.

Нагадаємо, Галущенка обрали міністром енергетики України після того, як в.о. міністра Юрій Вітренко був призначений главою "Нафтогазу". До цього прем'єр Денис Шмигаль представив Галущенка депутатам, як кандидата.

Більше про нещодавні перестановки в Кабінеті міністрів, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.