РНБО щодо територіальної оборони може пройти через кілька тижнів, - ОП
Засідання РНБО (Ради національної безпеки і оборони) з питань територіальної оборони може пройти за кілька тижнів. Напередодні його ініціював президент Володимир Зеленський.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
За його словами, вчора в Херсонській області президент розмовляв з керівництвом областей, які виходять до Азовського і Чорного морів, а також з правоохоронними органами цих регіонів.
"Ми проговорили те, як убезпечитися, щоб Україна в будь-якому випадку була в безпеці і розуміла, як співпрацюють правоохоронні органи, військові і територіальна оборона. Тому після цієї наради було ініційовано засідання РНБО з цього приводу. Я думаю, що воно пройде через кілька тижнів, оскільки на цій нараді роздали завдання головам областей, секретарю РНБО, Офісу президента", - зазначив Тимошенко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський доручив організувати нове засідання РНБО, але ані терміни, ані теми цього засідання невідомі. Зазвичай Рада національної безпеки і оборони збирається по п'ятницях.
За підсумками одного з останніх засідань Зеленський ввів у дію санкції проти майже 100 компаній.