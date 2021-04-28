ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

РНБО щодо територіальної оборони може пройти через кілька тижнів, - ОП

Новость на русском → Києва, Середа 28 квітня 2021 12:21
РНБО щодо територіальної оборони може пройти через кілька тижнів, - ОП Фото: засідання РНБО пройде через кілька тижнів (president gov ua)
Автор: РБК-Україна

Засідання РНБО (Ради національної безпеки і оборони) з питань територіальної оборони може пройти за кілька тижнів. Напередодні його ініціював президент Володимир Зеленський.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, вчора в Херсонській області президент розмовляв з керівництвом областей, які виходять до Азовського і Чорного морів, а також з правоохоронними органами цих регіонів.

"Ми проговорили те, як убезпечитися, щоб Україна в будь-якому випадку була в безпеці і розуміла, як співпрацюють правоохоронні органи, військові і територіальна оборона. Тому після цієї наради було ініційовано засідання РНБО з цього приводу. Я думаю, що воно пройде через кілька тижнів, оскільки на цій нараді роздали завдання головам областей, секретарю РНБО, Офісу президента", - зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський доручив організувати нове засідання РНБО, але ані терміни, ані теми цього засідання невідомі. Зазвичай Рада національної безпеки і оборони збирається по п'ятницях.

За підсумками одного з останніх засідань Зеленський ввів у дію санкції проти майже 100 компаній.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський РНБО оборона
NEWS
Спецперепустки на транспорт у Києві скасовують: названо дату
Спецперепустки на транспорт у Києві скасовують: названо дату
DAILY
Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу