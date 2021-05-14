Нові санкції, кібербезпека і перевірка держдач: як пройшло засідання РНБО

На засіданні РНБО (Ради національної безпеки і оборони) України 14 травня ухвалили низку резонансних рішень. Зокрема, про санкції проти кримінальних авторитетів і злодіїв в законі, а також про аудит державних дач, в яких проживають "незрозумілі люди".

РБК-Україна зібрало все, що відомо про результати сьогоднішнього засідання РНБО.

Стратегія кібербезпеки

Сьогодні РНБО затвердила стратегію розвитку кібербезпеки строком на п'ять років. За словами віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, це допоможе Україні стати передовою країною з кіберзахисту.

Доступ до українського ТБ по всій країні

Також прийнято рішення про створення загальнонаціональної цифрової мережі мультиплекс МХ-7. Раніше в Україні закодували супутникові канали, що призвело до того, що жителі віддалених і прикордонних територій фактично позбулися доступу до безкоштовного українського ТБ.

Створення цифрового мультиплексу МХ-7 дозволить забезпечити доступ до мінімум 12 цифрових каналів. Комерційні канали будуть допущені до трансляції на підставі конкурсу, який проведе Нацрада. Державні канали транслюватимуться без конкурсу.

Національна система повідомлень про надзвичайні ситуації

На базі мультплекса MX-7 також буде створена системи повідомлень про надзвичайні ситуації.

"Ми бачимо, що відбувається в Ізраїлі, і бачимо, що система оповіщення повинна працювати в державі. Цей проект дозволить знайти це рішення, щоб воно запрацювало", - додав Михайло Федоров.

Санкції проти авторитетів і злодіїв у законі

За підсумками засідання РНБО президент Володимир Зеленський оголосив про санкції проти 111 іноземних кримінальних авторитетів. Їхні активи в Україні заблокують, відмовлять у можливості отримати громадянство, а тих, хто перебуває в країні, - видворять

Крім того, під санкції потрапили 557 злодіїв у законі, які перебувають за межами України. Під обмеженнями також мається на увазі заборона на в'їзд до країни.

Україна чекає від США дані про підсанкційних українців

Станом на сьогодні США ввели санкції проти 61 українця. Київ звернувся до Вашингтона за відомостями щодо них, щоб запровадити проти них обмеження на національному рівні.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, про санкції проти, наприклад, нардепа Олександра Дубинського відомо зі ЗМІ. А Рада нацбезпеки може ввести обмеження тільки на підставі даних, які хочуть отримати в офіційному листуванні.

Аудит дач у Конча-Заспі та Пущі-Водиці

Також прийнято рішення провести аудит земель і державних дач в Конча-Заспі і Пущі-Водиці. За словами президента Володимира Зеленського, майже 400 гектарів заповідної землі і понад 100 державних дач знаходяться в користуванні "незрозумілих людей". Серед них колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці.

Зокрема, Зеленському не подобається, що досі за символічну плату майном користуються такі люди, як: