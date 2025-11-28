Зеленский сказал, кто вместо Ермака будет представлять Украину на переговорах

"Скоро будут переговоры (имеется в виду встреча с представителем США Дэниелом Дрисколлом, - ред.), будут наши представители - это будет начальник Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и наша разведка", - отметил он.

Зеленский добавил, что встреча с американской стороной состоится "в ближайшее время", но точную дату не озвучил. Ранее анонсировалось, что новый раунд переговоров состоится уже "на этих выходных" (29-30 ноября). Анонс следующего раунда переговоров делал именно Ермак.

"И когда у нас у всех есть такой внешний вызов - война, мы должны внутри быть крепкими. Именно на защите Украины будут сосредоточены сто процентов нашей силы. Каждый должен сейчас действовать именно так, в интересах нашего государства, и защищать наше государство. Это неизменный принцип", - добавил президент.