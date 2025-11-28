RU

Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский сказал, кто вместо Ермака будет представлять Украину на переговорах

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

После отставки руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака представлять украинскую делегацию на переговорах будут начальник Генерального штаба ВСУ, разведка, СНБО и представители Министерства иностранных дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Скоро будут переговоры (имеется в виду встреча с представителем США Дэниелом Дрисколлом, - ред.), будут наши представители - это будет начальник Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и наша разведка", - отметил он.

Зеленский добавил, что встреча с американской стороной состоится "в ближайшее время", но точную дату не озвучил. Ранее анонсировалось, что новый раунд переговоров состоится уже "на этих выходных" (29-30 ноября). Анонс следующего раунда переговоров делал именно Ермак.

"И когда у нас у всех есть такой внешний вызов - война, мы должны внутри быть крепкими. Именно на защите Украины будут сосредоточены сто процентов нашей силы. Каждый должен сейчас действовать именно так, в интересах нашего государства, и защищать наше государство. Это неизменный принцип", - добавил президент.

 

Обыски у Ермака и его отставка

28 ноября стало известно, что детективы НАБУ и прокуроры САП проводят обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Позже сам Ермак подтвердил это и сообщил, что обыски проходят у него дома. Он отметил, что сотрудничает со следствием, а его адвокаты поддерживают контакт с правоохранителями.

Обыски у Ермака, по данным источников, могут быть связаны с расследованием "Мидас" - масштабного дела о коррупции в энергетическом секторе Украины. Подробнее об обысках, скандале и подробностях - в материале РБК-Украина.

При этом несмотря на то, что НАБУ по итогам обысков не объявляло о каких-либо подозрениях, Ермак вечером 28 ноября написал заявление об отставке. Зеленский его принял, а позже на сайте президента появился указ об увольнении Ермака. Кто станет новым руководителем ОПУ, пока неизвестно.

