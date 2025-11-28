Ермак подал в отставку с должности главы ОП, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава украинского государства отметил, что когда все внимание сосредоточено на дипломатии и на защите в войне, необходима внутренняя сила - основа внешнего единства и отношений Украины с миром.

По его словам, чтобы сохранять внутреннюю силу, не должно быть причин для того, чтобы отвлекаться на что-то другое, кроме защиты Украины. Также у партнеров не должно быть вопросов к Украине.

"Поэтому сегодня - следующие внутренние решения. Первое - произойдет перезагрузка Офиса президента Украины. Руководитель Офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке", - добавил он.

Президент поблагодарил Ермака за то, что он всегда представлял украинскую позицию на переговорном треке "именно так, как это должно быть". Это всегда была патриотическая позиция.

"Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя Офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить этот институт", - сказал Зеленский.

Также президент уточнил, что на предстоящих переговорах с партнерами Украину будут представлять начальник Генштаба Андрей Гнатов, представители Министерства иностранных дел, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров и представители разведки.

Что известно о Ермаке

Андрей Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "юрист-международник". Обладает адвокатским свидетельством и начал юридическую практику еще в 1991 году.

В 1997 году Ермак основал "Международную юридическую компанию", которая специализировалась на вопросах интеллектуальной собственности и представляла интересы таких крупных брендов, как Disney, Pixar, Universal и "Интер Медиа Груп". Именно во время сотрудничества с "Интером" произошло знакомство Ермака с Владимиром Зеленским.

Позже Ермак в течение семи лет был помощником нардепа от "Партии регионов" Эльбруса Тедеева.

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году Андрей Ермак стал помощником главы государства по вопросам международной политики. В его компетенции были отношения с США, Россией, а также участие в переговорах в формате "Нормандской четверки".

11 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Ермака на должность руководителя Офиса президента.