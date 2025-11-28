ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

НАБУ пришло с обысками к Ермаку, - СМИ

Киев, Пятница 28 ноября 2025 08:27
НАБУ пришло с обысками к Ермаку, - СМИ Фото: руководитель ОП Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

НАБУ и САП проводят обыски у главы Офиса президента Андрея Ермака в правительственном квартале 28 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию УП и заявления нардепов Ярослава Железняка и Алексея Гончаренко.

Журналисты Украинской правды сообщают, что им удалось заснять, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры.

"НАБУ и САП проводят утром обыски у Андрея Ермака", - пишет нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Аналогичное сообщение опубликовал в Телеграм-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Пленки Миндича": что известно о громком коррупционном скандале

Отметим, что в СМИ и от представителей украинского политикума распространялись сообщения о том, что на так называемых "пленках Миндича" по масштабной коррупции фигурирует человек по прозвищу "Али-Баба", раздающий указания правоохранительным органам по атакам на САП и НАБУ, и это якобы может быть Андрей Ермак.

Напомним, 10 ноября 2025 года НАБУ заявило о масштабной операции "Мидас", направленной на разоблачение коррупции в энергетической сфере.

НАБУ проводило обыски у бизнесмена и совладельца "Квартала 95" Тимура Миндича, которого называют близким товарищем президента Владимира Зеленского.

Известно, что Миндич уехал из Украины несколько часов до обысков. Следователи также пришли к Герману Галущенко и компании "Энергоатом".

По данным следствия, организация систематически получала "откаты" от контрагентов "Энергоатома" от 10% до 15% стоимости контрактов.

Компании платили, чтобы избежать блокировки платежей или потери статуса поставщика. Деньги легализовывали через киевский офис, связанный с семьей бывшего нардепа, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача.

Следствие называет ключевыми фигурантами Миндича ("Карлсон") и бизнесмена Александра Цукермана ("Шугармен").

По данным правоохранителей, в течение 2025 года Миндич, по данным САП, влиял на министра энергетики Германа Галущенко и бывшего министра обороны Рустема Умерова.

Кроме того, бывший министр национального единства Алексей Чернышов получил подозрение в незаконном обогащении, ему избрали меру пресечения. При Чернышеве уже успели внести залог. Еще семь участников схемы НАБУ также сообщили о подозрениях.

На фоне операции были уволены министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко, ранее возглавлявший Минэнерго.

Президент Украины отмечал необходимость уволить этих министров после разоблачения коррупционной схемы. Кроме того, он провел встречи с членами правительства, руководством Верховной Рады и депутатами "Слуги Народа", а также анонсировал ряд законодательных инициатив и быстрых решений для государства.

Больше об этом - в материале РБК-Украина "Отставки или новый Кабмин? Что будет делать власть после "дела Миндича".

