Зеленський сказав, хто замість Єрмака буде представляти Україну на перемовинах

"Скоро будуть перемовини (мається на увазі зустріч з представником США Деніелом Дрісколлом, - ред.), будуть наші представники - це буде начальник Генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка", - зазначив він.

Зеленський додав, що зустріч з американською стороною відбудеться "найближчим часом", але точну дату не озвучив. Раніше анонсувалося, що новий раунд переговорів відбудеться вже "на цих вихідних" (29-30 листопада). Анонс наступного раунду переговорів робив саме Єрмак.

"І коли в нас у всіх є такий зовнішній виклик - війна, ми маємо всередині бути міцними. Саме на захисті України будуть зосереджені сто відсотків нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави, і захищати нашу державу. Це незмінний принцип", - додав президент.