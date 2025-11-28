Ермак подтвердил обыски НАБУ у него дома

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что НАБУ и САП сегодня, 28 ноября, проводят обыски в его квартире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Ермака.

Он отметил, что следователям был предоставлен полный доступ к квартире. На месте также присутствуют адвокаты главы ОП, которые взаимодействуют с правоохранителями.

"Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет", - написал Ермак.

Обыски у Ермака

Напомним, сегодня утром журналисты УП и народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко сообщили об обысках у главы Офиса президента Андрея Ермака в правительственном квартале.

СМИ зафиксировали, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП.

Позже НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака.

По данным Бюро, все действия санкционированы судом и осуществляются в рамках уголовного расследования. Детали детективы обещают обнародовать позже.

Отметим, что обыски проходят на фоне коррупционного скандала относительно так называемых "пленок Миндича".

В материалах о масштабной коррупции фигурирует лицо с псевдонимом "Али-Баба", которое якобы давало указания правоохранительным органам. В публичных обсуждениях предполагают, что под этим прозвищем якобы может быть Ермак.

Коррупционная схема в энергетике

Как выяснило следствие, участники схемы систематически получали "откаты" от контрагентов "Энергоатома" в размере 10-15% от стоимости контрактов.

Деньги легализировались через структуры в Киеве, связанные с семьей экс-нардепа, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача.

В рамках расследования подозрение в незаконном обогащении получил бывший министр национального единства Алексей Чернышов, ему уже избрана мера пресечения.

Еще ряду фигурантов дела были вручены подозрения.

Также были уволены министры энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко.

А вчера стало известно, что детективы НАБУ опросили секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова.