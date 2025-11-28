Ермак подтвердил обыски НАБУ у него дома
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что НАБУ и САП сегодня, 28 ноября, проводят обыски в его квартире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Ермака.
"Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет", - написал Ермак.
Он отметил, что следователям был предоставлен полный доступ к квартире. На месте также присутствуют адвокаты главы ОП, которые взаимодействуют с правоохранителями.
"С моей стороны - полное содействие", - добавил Ермак.
Обыски у Ермака
Напомним, сегодня утром журналисты УП и народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко сообщили об обысках у главы Офиса президента Андрея Ермака в правительственном квартале.
СМИ зафиксировали, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП.
Позже НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака.
По данным Бюро, все действия санкционированы судом и осуществляются в рамках уголовного расследования. Детали детективы обещают обнародовать позже.
Отметим, что обыски проходят на фоне коррупционного скандала относительно так называемых "пленок Миндича".
В материалах о масштабной коррупции фигурирует лицо с псевдонимом "Али-Баба", которое якобы давало указания правоохранительным органам. В публичных обсуждениях предполагают, что под этим прозвищем якобы может быть Ермак.
Коррупционная схема в энергетике
Как выяснило следствие, участники схемы систематически получали "откаты" от контрагентов "Энергоатома" в размере 10-15% от стоимости контрактов.
Деньги легализировались через структуры в Киеве, связанные с семьей экс-нардепа, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача.
В рамках расследования подозрение в незаконном обогащении получил бывший министр национального единства Алексей Чернышов, ему уже избрана мера пресечения.
Еще ряду фигурантов дела были вручены подозрения.
Также были уволены министры энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко.
А вчера стало известно, что детективы НАБУ опросили секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова.