После обысков у Ермака о подозрении никому не сообщали, - источники

Киев, Пятница 28 ноября 2025 12:42
После обысков у Ермака о подозрении никому не сообщали, - источники Фото: руководитель ОП Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова

НАБУ и САП провели обыски у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Ни одному лицу подозрение не объявляли.

Об этом сообщают источники РБК-Украина.

"НАБУ и САП на основании постановления следственного судьи ВАКС провели обыски у руководителя Офиса президента Украины. О подозрении ни одному лицу не сообщалось", - информируют источники.

Следственные действия продолжаются, добавляют собеседники.

Обыски у Андрея Ермака

Напомним, сегодня, 28 ноября стало известно, что НАБУ и САП пришли с обысками к руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку.

Сначала информация появилась в СМИ и в Телеграм-каналах народных депутатов Ярослава Железняка ("Голос") и Алексея Гончаренко ("ЕС").

Журналисты УП зафиксировали, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП. Впоследствии сами антикоррупционные органы подтвердили, что обыски проводятся в рамках следствия и санкционированы судом.

Ермак сообщил, что следственные действия проходят у него дома. По его словам, он полностью способствует следствию, а адвокаты взаимодействуют с правоохранителями.

По данным источников РБК-Украина и Financial Times, обыски могут быть связаны с расследованием "Мидас" - масштабного дела о коррупции в энергетическом секторе Украины. Следствие подозревает в схеме совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича и бывших топ-чиновников.

В СМИ и среди украинских политиков распространились сообщения, что на "пленках Миндича" якобы фигурирует персонаж под псевдонимом "Али-Баба", который дает указания по атакам на САП и НАБУ. Им, предполагают, якобы может быть Ермак.

Однако директор НАБУ Семен Кривонос не подтвердил и не опроверг его причастность.

Следственные действия продолжаются, детали антикоррупционные органы обещают обнародовать позже.

Все, что известно об обысках у Ермака - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Также мы рассказывали о биографии главы Офиса украинского президента.

