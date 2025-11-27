Ермак анонсировал продолжение переговоров по мирному плану США

В конце этой недели украинская и американская делегации продолжат переговоры по мирному плану США. Нужно развить и закрепить результаты, которых удалось достичь в Женеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.