Зеленский рассказал об оружии, которое заставит Путина сесть за стол переговоров

Существует система вооружения, появление которой в Украине может ускорить завершение войны. Президенту США Дональду Трампу уже о ней известно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью Axios .

"Президент Трамп знает, я вчера ему сказал, что нам нужно, только одно. Мы в ней нуждаемся, но это не значит, что мы ее используем . Потому что если мы ее получим, думаю, это создаст дополнительное давление на Путина, чтобы он садился и говорил ", - заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что существует еще одна система вооружения, которую хотелось бы получить. Ее наличие может ускорить завершение войны.

Глава государства подтвердил, что украинские беспилотники способны наносить удары вглубь территории России, создавая дополнительное стратегическое давление на врага.

Напомним, 23 сентября, на полях Генассамблеи ООН состоялась встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Президент Украины после разговора с Трампом сказал журналистам, что Трамп начал меньше доверять российскому диктатору Владимиру Путину из-за его недостоверной информации о ситуации в Украине.

После встречи с Зеленским Трамп выразил уверенность, что Украина способна отвоевать все захваченные Россией территории.

Президент Украины отреагировал, назвав такое заявление очень "позитивным сигналом".