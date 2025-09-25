ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский рассказал об оружии, которое заставит Путина сесть за стол переговоров

Украина, Четверг 25 сентября 2025 13:35
UA EN RU
Зеленский рассказал об оружии, которое заставит Путина сесть за стол переговоров Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Существует система вооружения, появление которой в Украине может ускорить завершение войны. Президенту США Дональду Трампу уже о ней известно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью Axios.

Глава государства подтвердил, что украинские беспилотники способны наносить удары вглубь территории России, создавая дополнительное стратегическое давление на врага.

Зеленский отметил, что существует еще одна система вооружения, которую хотелось бы получить. Ее наличие может ускорить завершение войны.

"Президент Трамп знает, я вчера ему сказал, что нам нужно, только одно. Мы в ней нуждаемся, но это не значит, что мы ее используем. Потому что если мы ее получим, думаю, это создаст дополнительное давление на Путина, чтобы он садился и говорил", - заявил Зеленский.

Напомним, 23 сентября, на полях Генассамблеи ООН состоялась встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Президент Украины после разговора с Трампом сказал журналистам, что Трамп начал меньше доверять российскому диктатору Владимиру Путину из-за его недостоверной информации о ситуации в Украине.

После встречи с Зеленским Трамп выразил уверенность, что Украина способна отвоевать все захваченные Россией территории.

Президент Украины отреагировал, назвав такое заявление очень "позитивным сигналом".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Дональд Трамп
Новости
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"