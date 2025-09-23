ua en ru
Вт, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский: теперь Трамп доверяет больше мне, а не Путину

Нью-Йорк, Вторник 23 сентября 2025 22:48
UA EN RU
Зеленский: теперь Трамп доверяет больше мне, а не Путину Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Дональд Трамп начал меньше доверять российскому диктатору Владимиру Путину из-за его недостоверной информации о ситуации в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его пресс-конференции после встречи с президентом США.

"Вы знаете, у него (Трампа - ред.) есть отношения с Путиным. До того как состоялся мой диалог с ним, у него были эти отношения. Я не знаю, на чем эти отношения основаны, но он доверял им", - сказал Зеленский.

По словам украинского президента, Путин делился с Трампом информацией, которая "была далека от правды на поле боя". В частности, хвастался якобы захваченными территориями Украины и обещал оккупировать еще больше.

"Теперь он (речь о Трампе - ред.) больше доверяет мне. Потому что информация, которой владеет моя разведка, и которой мы делимся с нашими партнерами, иная. Так вот, в сентябре мы деоккупировали 360 километров, и мы контролируем еще определенное количество российских военных, которые попали в окружение", - рассказал Зеленский.

Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке

Сегодня, 23 сентября, на полях Генассамблеи ООН состоялась встреча Зеленского и Трампа. Лидеры государств сначала коротко пообщались с прессой, а затем - перешли к разговору за закрытыми дверями. Первыми подробностями встречи РБК-Украина делилось в материале по ссылке.

В частности, перед переговорами Зеленский рассказал Трампу, что Украина деоккупировала 360 квадратных километров территории и взяла в плен много российских солдат.

После встречи в своей соцсети Truth Social Трамп выразил уверенность, что Украина способна отвоевать все захваченные Россией территории. По его словам, это возможно при поддержке Европы. Трамп также пообещал продавать НАТО оружие для Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Дональд Трамп Война России против Украины
Новости
Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке: первые детали
Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке: первые детали
Аналитика
Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит