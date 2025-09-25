Зеленський розповів про зброю, яка змусить Путіна сісти за стіл переговорів
Існує система озброєння, поява якої в Україні може прискорити завершення війни. Президенту США Дональду Трампу уже про неї відомо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв’ю Axios.
Глава держави підтвердив, що українські безпілотники здатні завдавати удари вглиб території Росії, створюючи додатковий стратегічний тиск на ворога.
Зеленський зазначив, що існує ще одна система озброєння, яку хотілося б отримати. Її наявність може прискорити завершення війни.
"Президент Трамп знає, я вчора йому сказав, що нам потрібно, лише одне. Ми її потребуємо, але це не означає, що ми її використаємо. Бо якщо ми її отримаємо, думаю, це створить додатковий тиск на Путіна, щоб він сідав і говорив", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, 23 вересня, на полях Генасамблеї ООН відбулася зустріч Зеленського та президента США Дональда Трампа.
Президент України після розмови з Трампом сказав журналістам, що Трамп почав менше довіряти російському диктатору Володимиру Путіну через його недостовірну інформацію про ситуацію в Україні.
Після зустрічі с Зеленським Трамп висловив впевненість, що Україна здатна відвоювати всі захоплені Росією території.
Президент України відреагував, назвавши таку заяву дуже "позитивним сигналом".