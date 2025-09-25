Зеленський розповів про зброю, яка змусить Путіна сісти за стіл переговорів

Існує система озброєння, поява якої в Україні може прискорити завершення війни. Президенту США Дональду Трампу уже про неї відомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв’ю Axios .

Глава держави підтвердив, що українські безпілотники здатні завдавати удари вглиб території Росії, створюючи додатковий стратегічний тиск на ворога.

Зеленський зазначив, що існує ще одна система озброєння, яку хотілося б отримати. Її наявність може прискорити завершення війни.

"Президент Трамп знає, я вчора йому сказав, що нам потрібно, лише одне. Ми її потребуємо, але це не означає, що ми її використаємо. Бо якщо ми її отримаємо, думаю, це створить додатковий тиск на Путіна, щоб він сідав і говорив", - заявив Зеленський.