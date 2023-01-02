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В ГУР рассказали, как может действовать Россия на фронте в 2023 году

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Понедельник 02 января 2023 09:20
В ГУР рассказали, как может действовать Россия на фронте в 2023 году Фото: в ГУР рассказали, как может действовать Россия на фронте в 2023 году (Getty Image)
Автор: Ульяна Безпалько, Елизавета Драбкина

Россия не планирует завершать войну против Украины и будет пробовать проводить новые наступления на фронте.

Об этом представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк рассказал в комментарии РБК-Украина.

"По оценкам военной разведки Украины, россияне в следующем году и дальше будут пытаться продолжать ведение наступательных действий. Ни на одном из направлений им не удалось достичь своей цели. Они понимают, что проиграют, но завершение войны не планируют", - сказал он.

По его словам, вопрос состоит в том, на каких территориях россияне планируют наступать. Разведка пока не может это спрогнозировать.

"Мы рассматриваем возможность того, что они могут одновременно пойти с севера или востока. Такие действия врага предполагаются и наши войска к этому готовы", - сказал Черняк.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время сил и средств у оккупантов на территории Беларуси нет.

Представитель ГУР уверен, что россияне будут пытаться удержать сухопутный коридор в Крым и захватить всю Донецкую область. При этом, по его мнению, оккупантам не удастся форсировать Днепр, чтобы снова захватить Херсон.

"По оценкам военной разведки Украины, за следующие 4-5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 тысяч человек. И к таким потерям руководство страны-оккупанта готово", - добавил Черняк.

Детальнее о том, как может развиваться война в 2023 году, читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что битва за Бахмут определит, как будет развиваться война России против Украины в будущем.

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