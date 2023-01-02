ua ru
Пн, 02 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ ведут бои за ключевую трассу в Луганской области, - британская разведка

Новина українською →
Украина, Понедельник 02 января 2023 08:37
ВСУ ведут бои за ключевую трассу в Луганской области, - британская разведка Фото: ВСУ намерены перерезать ключевую трассу у Кременной (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Под Кременной идут бои з ключевую трассу, по которой российские войска снабжаются из Белгородской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в течение последних пяти дней российские и украинские силы вели бои за контроль над трассой Р66 к северу от города Кременная в Луганской области, удерживаемого Россией

По данным британской разведки, Р66 является ключевым маршрутом снабжения северной части Донбасского фронта России из Белгородской области России.

Использование трассы было нарушено украинской артиллерией с октября. Но если бы Украина смогла ликвидировать маршрут, это, скорее всего, еще больше подорвало бы оборону Кременной Россией, отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, в последние дни Россия укрепила сектор своей линии фронта у Кременной в Луганской области, поскольку город находится под постоянным давлением со стороны украинских сил.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Война России против Украины
NEWS
Граница для мужчин открыта. Кто может выехать из Украины законно
Граница для мужчин открыта. Кто может выехать из Украины законно
DAILY
Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины