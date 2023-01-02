ua ru
Пн, 02 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский предупредил украинцев: Россия планирует длительную атаку "Шахедами"

Новина українською →
Киев, Понедельник 02 января 2023 21:43
Зеленский предупредил украинцев: Россия планирует длительную атаку "Шахедами" Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/navy mil gov ua)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты хотят снова ударить иранскими дронами-камикадзе Shahed по Украине. Они планируют длительную атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он напомнил, что прошло только два дня 2023 года, а украинские силы ПВО сбили уже более 80 иранских дронов, которые россияне запустили по нашей стране.

"В ближайшее время это количество может вырасти, потому что в эти недели ночи могут быть довольно неспокойными. У нас есть информация, что Россия планирует длительную атаку "Шахедами". Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, ПВО, нашей энергетики. Но должны сделать - и сделаем все, - чтобы и эта цель террористов провалилась, как и все остальные", - подчеркнул президент.

Зеленский также поблагодарил за успешную защиту неба воздушные командования "Центр", "Юг" и "Восток".

"А особенно - бойцов 96-й Киевской, 208-й Херсонской и 138-й Днепровской зенитных ракетных бригад, 301-го Никопольского зенитного ракетного полка Воздушных сил, а также воинов 39-го зенитного ракетного полка Сухопутных войск. Спасибо, конечно, пилотам наших истребителей и бойцам мобильных огневых групп", - добавил глава государства.

Напомним, ранее стало известно, что 2 января ночью украинские силы ПВО 29 вражеских дронов-камикадзе и одну ракету.

Также мы писали, что, по словам экс-начальника пресс-службы Генерального штаба ВСУ полковник Владислава Селезнева, российские атаки дронами могут продолжаться, пока все БПЛА из новой партии не закончатся.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Обстріл дрони Война России против Украины
NEWS
Дальше и больше. Буданов анонсировал новые удары по территории РФ
Дальше и больше. Буданов анонсировал новые удары по территории РФ
DAILY
Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины