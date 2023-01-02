ua ru
Пн, 02 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Генштаб подтвердил удар по российским оккупантам в Макеевке

Новина українською →
Макеевка, Понедельник 02 января 2023 18:13
Генштаб подтвердил удар по российским оккупантам в Макеевке Фото: разрушенное ПТУ в Макеевке с мобилизованными россиянами (twitter.com/Hugo_StiglitzUA)
Автор: Юлия Бойко

Украинские военные 31 декабря 2022 года нанесли удар по району сосредоточения оккупантов в Макеевке (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"31 декабря в районе сосредоточения в населенном пункте Макеевка Донецкой области были уничтожены и повреждены до 10 единиц вражеской военной техники разных типов, потери личного состава оккупантов уточняются", - говорится в сообщении.

Отметим, скорее всего, речь идет об ударе по мобилизованным россиянам, которых разместили в здании ПТУ №19. Сегодня российская сторона подтвердила гибель нескольких десятков военнослужащих.

В результате удара здание училища полностью разрушено. Подробнее об этом читайте в материале "Прямое попадание и много 200-ых: что известно об ударе по оккупантам в Макеевке".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Макеевка Генштаб ВСУ Война России против Украины
NEWS
Сработали на отлично. ПВО сбило 100% "Шахедов", которые россияне выпустили по Украине, - Игнат
Сработали на отлично. ПВО сбило 100% "Шахедов", которые россияне выпустили по Украине, - Игнат
DAILY
Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины