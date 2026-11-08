Кушнер предложил возобновить диалог Европы и РФ по образцу Совета Россия-НАТО, - WP

Вашингтон предлагает обсуждать будущую безопасность Европы с прекращением войны в Украине. Впрочем, европейские чиновники видят в таком подходе риски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Одним из ближайших шагов в дипломатическом процессе станет трехсторонняя встреча представителей США, Украины и России, запланированная на вторник в Абу-Даби. Стороны обсудят компромиссы, необходимые для достижения перемирия.

В то же время, специальный посланник президента США Джаред Кушнер хочет расширить переговорный процесс и привлечь к нему европейские страны. По словам чиновника, осведомленного о ходе переговоров, ориентиром для американского посланника является Совет НАТО-Россия. Ее создали после завершения Холодной войны, однако в 2014 году деятельность органа приостановили после вторжения России в Украину и захвата Крыма.

В заявлении, опубликованном в четверг вечером в соцсети X, Кушнер отметил, что в случае прогресса на переговорах в Абу-Даби надеется перейти к более широкому многостороннему формату при непосредственном участии европейских стран.

Среди целей такого диалога он назвал регулярные консультации по безопасности, надежные каналы связи на случай кризисов, большую военную прозрачность, взаимные меры по снижению риска эскалации и создания основы для долгосрочной безопасности и стабильности в Европе.

Почему Европа не торопится с переговорами с РФ

Европейские чиновники подтвердили, что готовы к диалогу с Россией. Однако они согласятся обсуждать новую систему безопасности только по достижении перемирия в Украине.

Один из представителей страны, которая является близким союзником США, отметил, что оба переговорных направления могут развиваться параллельно. В то же время он подчеркнул, что договоренности по Украине должны быть достигнуты раньше, чем соглашение об архитектуре безопасности Европы.

Чиновник другой ключевой европейской страны также признал, что подход Кушнера связан с рисками. Однако, по его словам, лучше участвовать в этом процессе, чем оставаться в стороне. Он добавил, что переговоры будут сложными, а вопросы будущей безопасности можно обсуждать только после войны.

Несмотря на поддержку дипломатических усилий Кушнера со стороны ключевых европейских лидеров, среди стран Европы широкое согласие относительно необходимой последовательности: сначала перемирие в Украине, а уже потом переговоры с Россией о безопасности континента.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, Украина и Россия готовятся к очередному раунду трехсторонних переговоров при посредничестве США, который должен состояться 10-11 ноября в Абу-Даби.

Киев уже определился с составом своей делегации, в которую вошел руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Российскую переговорную группу снова возглавит Владимир Мединский , однако в этот раз к ней впервые присоединится заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, отвечающий, в частности, за вопросы контроля над вооружениями и нераспространения.