Россияне обстреляли центр Берислава из танка: пять человек получили ранения

Российские военные сегодня утром обстреляли центр Берислава. По предварительным данным, огонь велся из танка с левого берега Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram .

"Сегодня утром россияне атаковали центр Берислава - обстреляли городской рынок. Вероятно, огонь велся из танка со стороны временно оккупированной Каховки", - написал он.

Известно о пяти раненых в результате атаки. Три человека находятся в тяжелом состоянии. Их будут перевозить в Херсон, где врачи окажут пострадавшим необходимую медпомощь.

Напомним, за прошедшие сутки захватчики 71 раз обстреляли Херсонскую область, погиб один человек, еще четверо получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщалось ранее, 13-летний мальчик дважды попал под обстрел россиян в новогоднюю ночь, он находится в тяжелом состоянии.

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