"Тактика может меняться". Военные рассказали о новом "сценарии" атак по Украине

Россия может разорвать уже сложившийся шаблон об атаках по Украине, ведь обычно оккупанты бьют либо дронами, либо ракетами. Украинские военные не исключают, что следующие массированные обстрелы территории Украины могут быть комбинированными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Подготовка стратегической тактической авиации тоже есть, но все же помним, что тактика врага может меняться. Необязательно это будет массовая ракетная атака, она может быть и комбинированной", - сообщила Наталья Гуменюк.

Это может, как отметила Гуменюк, подтверждать тот факт, что оккупанты уже длительное время не выводили в море ракетоносителей, а сейчас на боевом дежурстве находятся аж три - два из которых подводные.

Кроме того, по ее словам, Россия получила новую партию дронов и уже начала их применить для атак по Украине. При этом оккупанты начали использовать их для других целей.

"Они пытаются использовать их для выявления противовоздушной обороны, а только тогда идет ударная волна", - добавила Гуменюк.