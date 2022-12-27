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Будет ли свет по Украине на Новый год: ответ Шмыгаля

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Украина, Вторник 27 декабря 2022 16:34
Будет ли свет по Украине на Новый год: ответ Шмыгаля Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сейчас есть все шансы на то, что Новый год украинцы встретят без аварийных отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Хочу подчеркнуть: в случае отсутствия обстрелов новогодние праздники пройдут без аварийных отключений", – сказал Шмыгаль.

Премьер пояснил, что украинские власти ежедневно готовятся к новым массированным обстрелам со стороны РФ, ведь, по его словам, сейчас Россия готовится продолжить атаки на украинскую энергосистему и произойти это может когда-либо: сегодня, завтра или даже в канун Нового года.

"Враг стремится не только вывести из строя очередную подстанцию или линию электропередач. Он, прежде всего, нацелен сеять страх и панику. Но ему это не удастся", - добавил премьер.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что при отсутствии новых повреждений украинцы проведут новогодние праздники с бесперебойным энергоснабжением.

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