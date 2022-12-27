Потери россиян в войне против Украины превысили 103 тысячи военных
Фото: потери россиян в войне против Украины превысили 103 тысячи военных (Getty Images)
Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 620 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны потери РФ составляют около 103 220 военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.12 ориентировочно составили:
- личного состава - около 103 220 (+620) человек ликвидировано,
- танков - 3016 (+0) ед,
- боевых бронированных машин - 6024 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 1998 (+2) ед,
- РСЗО - 418 (+0) ед,
- средства ПВО - 212 (+0) ед,
- самолетов - 283 (+0) ед,
- вертолетов - 267 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1707 (+0),
- крылатые ракеты - 653 (+0),
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4652 (+5) ед,
- специальная техника - 179 (+1).
Отмечено, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.
Напомним, что в Луганской области потери оккупантов за сутки составили 150 военных в результате нанесенного ВСУ удара по сосредоточению сил врага.
Добавим, ранее украинские бойцы показали, как уничтожают врага в Соледаре на Донбассе.
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