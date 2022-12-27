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Потери россиян в войне против Украины превысили 103 тысячи военных

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Киев, Вторник 27 декабря 2022 08:38
Потери россиян в войне против Украины превысили 103 тысячи военных Фото: потери россиян в войне против Украины превысили 103 тысячи военных (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 620 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны потери РФ составляют около 103 220 военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.12 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 103 220 (+620) человек ликвидировано,
  • танков - 3016 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин - 6024 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 1998 (+2) ед,
  • РСЗО - 418 (+0) ед,
  • средства ПВО - 212 (+0) ед,
  • самолетов - 283 (+0) ед,
  • вертолетов - 267 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1707 (+0),
  • крылатые ракеты - 653 (+0),
  • корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4652 (+5) ед,
  • специальная техника - 179 (+1).

Отмечено, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Напомним, что в Луганской области потери оккупантов за сутки составили 150 военных в результате нанесенного ВСУ удара по сосредоточению сил врага.

Добавим, ранее украинские бойцы показали, как уничтожают врага в Соледаре на Донбассе.

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